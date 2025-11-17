Ben Operasyon geçirdi! Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü’nden Sergen Yalçın’ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Sergen Yalçın için yayınlanan geçmiş olsun mesajında, "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Fenerbahçe'den yayınlanan geçmiş olsun mesajında ise, "Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.