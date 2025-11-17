BIST 10.760
DOLAR 42,33
EURO 49,15
ALTIN 5.555,57
HABER /  DÜNYA

Seçimi kaybeden New York Belediye başkanından İsrail itirafı

Seçimi kaybeden New York Belediye başkanından İsrail itirafı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa ziyaret ettiği İsrail'de, "İsrail'e belediye başkanı olarak hizmet ettiğini" söyledi.

Abone ol

New York'taki belediye başkanlık yarışını Zohran Mamdani karşısında kaybeden ve Ocak 2026'da görevini bırakacak New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret eden Adams, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'e geri gelmek ve size şunu bildirmek istedim. Size belediye başkanı olarak hizmet ettim." dedi.

İsrail ziyaretinde bir konferansa katılan Adams, New York'taki Yahudi nüfusun Mamdani'nin belediye başkanlığı döneminde zorluk yaşayacağını, Yahudilerin hazırlıklı olması gerektiğini ileri sürdü.

Adams, belediye başkanlığı döneminde 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti. Adams, 4 Kasım'da tamamlanan çekişmeli New York Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak yarışan Zohran Mamdani karşısında seçimi kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Akademisyen Emrah Gülsunar tahliye edildi
Akademisyen Emrah Gülsunar tahliye edildi
Suudi Arabistan Varlık Fonu'ndan Warner Bros Discovery hamlesi
Suudi Arabistan Varlık Fonu'ndan Warner Bros Discovery hamlesi
CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."
CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!
İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''
İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''
Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Galatasaray, futbol tarihinde bir ilke imza atıyor! O oyuncu rekor fiyata ayrılabilir
Galatasaray, futbol tarihinde bir ilke imza atıyor! O oyuncu rekor fiyata ayrılabilir
Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor
Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor
Gazze'de insani felaket! Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
Gazze'de insani felaket! Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
8 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
8 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Nagehan Alçı'dan Murat Ongun ile otel odasında görüştü iddiasıyla ilgili açıklama
Nagehan Alçı'dan Murat Ongun ile otel odasında görüştü iddiasıyla ilgili açıklama
AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür''
AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür''