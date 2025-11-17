Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Edirne F Tipi Cezaevine giderek Selahattin Demirtaş ile görüştüğü, ardından Silivri Cezaevi’ne geçerek Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar’ı ziyaret ettiği ancak Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmediği ortaya çıktı.

Abone ol

BirGün yazarı Timur Soykan'ın haberine göre; Hafta sonu İstanbul’da olan Kemal Kılıçdaroğlu önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

SİLİVRİ'DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Ardından Silivri Cezaevi’ne giderek TİP Milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETMEDİ

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu’nun, İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.