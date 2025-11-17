CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla takdir görmüş, onaylanmış olan Ekrem İmamoğlu'dur." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede delil bulunamadığını, iş insanlarının tehdit ve vaatle iftiracı yapıldığını iddia etti.

Soruşturmadan vazgeçilmesi gerektiğini savunan Emir, tutuksuz yargılanma istediklerini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, davanın TRT'de yayımlanması yönündeki çağrısını anımsatan Emir, "Sizi, sözünüzün arkasında durmaya davet ediyorum Sayın Bahçeli. Eğer güveniyorsanız, inanıyorsanız, 'yargılama halkın göz önünde olsun' diyorsanız, seçilmiş belediye başkanlarını, yüzlerce arkadaşımızı cezaevinde aylarca tutmak için 'yeterli sebep var' diyorsanız, hodri meydan. Varsa cesaretiniz, gelin TRT'den yayınlayalım. Diğer kanallar da TRT'den görüntüleri alabilsin ve Türkiye artık şu iddianame, iddia, iftira, mahkeme, bu girdaptan çıksın." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Emir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla takdir görmüş, onaylanmış olan Ekrem İmamoğlu'dur. Onun cumhurbaşkanı adaylığı İmamoğlu'nu bile aşmıştır. Çünkü arkasında 15,5 milyon vatandaşımızın iradesi vardır." yanıtını verdi.

''DEMİR PARMAKLIKLARI SONUNA KADAR AÇARIZ''

Emir, belirttiği senaryonun oluşmaması durumunda CHP'nin 20 milyon üyesinden herhangi birinin "cumhurbaşkanı adayları" olacağını belirterek, "Cezaevinde olsa da dışarıda özgür olsa da İmamoğlu yarışacaktır ve cumhurbaşkanımız da Ekrem İmamoğlu olacaktır ama onun ayağına pranga takarak, elini kolunu bağlayarak, onu demir parmaklıklar arasında tutarak CHP'nin ve halkın iktidarının önünü kesmeye çalışırlarsa da 20 milyon üyemiz var, biri çıkar, bayrağı eline alır, seçimi hep birlikte kazanırız ve o demir parmaklıkları sonuna kadar açarız." değerlendirmesinde bulundu.

Et ve Süt Kurumunun, et ithalatına ilişkin iddialara ise Emir, "Ya bir insan kendi kurumuna Macaristan'da kendi etini satar mı? Ve buna da 'etik kurallar çerçevesinde yaptım' diyorsa, 'senin etik, ahlak anlayışın ne?' diye sormamız gerekmez mi? Buna bari 'ahlak, etik' diyerek bu milletin etik anlayışıyla dalga geçmesinler. Bu millet neyin ahlaki neyin ahlaksız olduğunu gayet iyi değerlendirir. Birazcık utanma, birazcık yüz kızarması bekliyoruz, ama bunu bile beklemekte galiba hakkımız yok. Bunu bile unutmuşlar." dedi.