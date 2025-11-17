BIST 10.740
DOLAR 42,33
EURO 49,15
ALTIN 5.554,55
HABER /  POLİTİKA

CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."

CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla takdir görmüş, onaylanmış olan Ekrem İmamoğlu'dur." dedi.

Abone ol

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede delil bulunamadığını, iş insanlarının tehdit ve vaatle iftiracı yapıldığını iddia etti.

Soruşturmadan vazgeçilmesi gerektiğini savunan Emir, tutuksuz yargılanma istediklerini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, davanın TRT'de yayımlanması yönündeki çağrısını anımsatan Emir, "Sizi, sözünüzün arkasında durmaya davet ediyorum Sayın Bahçeli. Eğer güveniyorsanız, inanıyorsanız, 'yargılama halkın göz önünde olsun' diyorsanız, seçilmiş belediye başkanlarını, yüzlerce arkadaşımızı cezaevinde aylarca tutmak için 'yeterli sebep var' diyorsanız, hodri meydan. Varsa cesaretiniz, gelin TRT'den yayınlayalım. Diğer kanallar da TRT'den görüntüleri alabilsin ve Türkiye artık şu iddianame, iddia, iftira, mahkeme, bu girdaptan çıksın." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Emir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla takdir görmüş, onaylanmış olan Ekrem İmamoğlu'dur. Onun cumhurbaşkanı adaylığı İmamoğlu'nu bile aşmıştır. Çünkü arkasında 15,5 milyon vatandaşımızın iradesi vardır." yanıtını verdi.

''DEMİR PARMAKLIKLARI SONUNA KADAR AÇARIZ''

Emir, belirttiği senaryonun oluşmaması durumunda CHP'nin 20 milyon üyesinden herhangi birinin "cumhurbaşkanı adayları" olacağını belirterek, "Cezaevinde olsa da dışarıda özgür olsa da İmamoğlu yarışacaktır ve cumhurbaşkanımız da Ekrem İmamoğlu olacaktır ama onun ayağına pranga takarak, elini kolunu bağlayarak, onu demir parmaklıklar arasında tutarak CHP'nin ve halkın iktidarının önünü kesmeye çalışırlarsa da 20 milyon üyemiz var, biri çıkar, bayrağı eline alır, seçimi hep birlikte kazanırız ve o demir parmaklıkları sonuna kadar açarız." değerlendirmesinde bulundu.

Et ve Süt Kurumunun, et ithalatına ilişkin iddialara ise Emir, "Ya bir insan kendi kurumuna Macaristan'da kendi etini satar mı? Ve buna da 'etik kurallar çerçevesinde yaptım' diyorsa, 'senin etik, ahlak anlayışın ne?' diye sormamız gerekmez mi? Buna bari 'ahlak, etik' diyerek bu milletin etik anlayışıyla dalga geçmesinler. Bu millet neyin ahlaki neyin ahlaksız olduğunu gayet iyi değerlendirir. Birazcık utanma, birazcık yüz kızarması bekliyoruz, ama bunu bile beklemekte galiba hakkımız yok. Bunu bile unutmuşlar." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!
İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''
İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''
Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Galatasaray, futbol tarihinde bir ilke imza atıyor! O oyuncu rekor fiyata ayrılabilir
Galatasaray, futbol tarihinde bir ilke imza atıyor! O oyuncu rekor fiyata ayrılabilir
Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor
Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor
Gazze'de insani felaket! Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
Gazze'de insani felaket! Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
8 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
8 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Nagehan Alçı'dan Murat Ongun ile otel odasında görüştü iddiasıyla ilgili açıklama
Nagehan Alçı'dan Murat Ongun ile otel odasında görüştü iddiasıyla ilgili açıklama
AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür''
AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür''
Shell madeni yağ pazarının liderliğini bırakmıyor üts üste 19. kez...
Shell madeni yağ pazarının liderliğini bırakmıyor üts üste 19. kez...
Lübnan'ın güneyindeki Aytarun Belediyesi, olası İsrail saldırısı nedeniyle tahliye edildi
Lübnan'ın güneyindeki Aytarun Belediyesi, olası İsrail saldırısı nedeniyle tahliye edildi
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı