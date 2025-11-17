Akademisyen Emrah Gülsunar tahliye edildi

Sosyal medyada açtığı anket paylaşımı nedeniyle tutuklanan akademisyen Emrah Gülsunar, ilk duruşmada tahliye edildi. Gülsunar sosyal medya hesabından takipçilerine "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" sorusunu yöneltmişti.

Akademisyen Emrah Gülsunar, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Gülsunar, sosyal medyada açtığı bir anket paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı

Gülsunar, X hesabı üzerinden başlattığı bir anket ile takipçilerine "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" sorusunu yöneltmiş, "meşrudur", "değildir" seçeneklerini sunmuştu. Anketin Venezuela'ya ilişkin olduğunu belirten Gülsunar, "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.