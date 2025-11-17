Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya'ya sert tepki

İçerik üreticisi Hasan Can Kaya'nın yayınladığı programının bir bölümünde, seyirciye Hz. İsa üzerinden yaptığı espri, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, komedyen Hasan Can Kaya'yı sert sözlerle eleştirerek "din ve peygamberlerle alay edilemeyeceğini" vurguladı.

Hasan Can Kaya'nın programının yayınlanan bir bölümünde seyircilerinden birine Hz. İsa üzerinden yaptığı espri tartışmaya yol açtı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan diyalog Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın da dikkatini çekti, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak ünlü komedyene sert ifadelerle tepki gösterdi.

KAYA'NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Hasan Can Kaya, programına katılan bir seyirciye hitaben yaptığı espriyle gündeme geldi. Kaya, seyircinin görünüşü üzerinden, "Sen, Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" ifadelerini kullandı. Seyircinin Kaya'nın yönlendirmesiyle ayağa kalkıp kollarını açması üzerine komedyen bu kez salona dönerek: "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." sözlerini söyledi. Bu anların yer aldığı görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, tepkiler de beraberinde geldi.

OKTAY SARAL'DAN SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, söz konusu görüntüyü alıntılayarak Hasan Can Kaya'ya sert ifadelerle tepki gösterdi. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Saral'ın açıklaması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MANİFEST GRUBUNA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oktay Saral, Manifest isimli grup için de, "Manifest" grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Manifest grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı.