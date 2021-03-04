Bitlis'te düşen helikopterdeki şehitlerimizin isimleri açıklanıyor. Son dakika bilgisine göre helikopterde bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu.

Abone ol

BİTLİS'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4’ü ise yaralandı.

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Türk askeri vatandaşına kurşun sıkmaz

Erbaş tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı. Şehit ailelerine sarılıp “Ağlamayın” diyerek teselli eden Erbaş, “Türk askeri vatandaşını öldürmez vatandaşına kurşun sıkmaz” demişti. Erbaş’ın, 3 şehidin ailesine sarılıp teselli etmesi sırasında duygulu anlar yaşanmıştı.

Son YAŞ kararı ile Elazığ'a atanmıştı

Yozgat doğumlu olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş son yaş kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Yozgat Yerköy'lü olan Şehit Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Erbaş Paşa orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.