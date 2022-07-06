BIST 2.389
DOLAR 17,24
EURO 17,55
ALTIN 977,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru vurup intihar etti...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru vurup intihar etti...

KONYA'dan gelen son haber kan dondurdu! Şehir hastanesinde tedavi gören bir hasta tartıştığı doktoru vurup intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Türk Tabipler Birliği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.  ''Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!'' denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti! Johnson direniyor: İstifa etmem
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti! Johnson direniyor: İstifa etmem
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Tahliyesi konuşuluyordu! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş hamle
Tahliyesi konuşuluyordu! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş hamle
Kurban bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu EFT yapılacak mı?
Kurban bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu EFT yapılacak mı?
Arefe günü bankalar açık mı 8 Temmuz cuma banka çalışma saatleri-kaçta kapanıyor?
Arefe günü bankalar açık mı 8 Temmuz cuma banka çalışma saatleri-kaçta kapanıyor?
LGS'de sıfır çeken aday sayısı belli oldu
LGS'de sıfır çeken aday sayısı belli oldu
Bakan Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun 'çürümüşlük' ifadesine tepki
Bakan Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun 'çürümüşlük' ifadesine tepki
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti
1 askerimizi şehit edip birini diri diri yakan IŞİD'li teröristlerden biri daha tutuklandı!
1 askerimizi şehit edip birini diri diri yakan IŞİD'li teröristlerden biri daha tutuklandı!
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförlerinden 'kameralar kaldırılsın' talebi
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförlerinden 'kameralar kaldırılsın' talebi