BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kombinin baca borusu çıktı! Doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

Kombinin baca borusu çıktı! Doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR'da, bir dairede kombinin baca borusunun çıkması nedeniyle doğal gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında oturan 3'ü çocuk 9 kişi, kombi bacasının çıkması sonucu rahatsızlanarak sağlık ekiplerini aradı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doğal gazdan etkilenen Kübra A., Müyesser A., Özlem A., Nuray A., Keziban D., Ayşenur E. ile çocuklar D.K., T.S. ve E.A.K.'yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi süren 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden 'ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden 'ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Kemal Kılıçdaroğlu balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu için bakın ne dedi?
Kemal Kılıçdaroğlu balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu için bakın ne dedi?
Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi Kemal Kılıçdaroğlu iki öneri sundu
Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi Kemal Kılıçdaroğlu iki öneri sundu
Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine "en çok satan otomobil üreticisi" oldu
Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine "en çok satan otomobil üreticisi" oldu
TÜİK Başkanı Said Erdal Dinçer görevden alındı yeni TÜİK Başkanı Erhan Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı Said Erdal Dinçer görevden alındı yeni TÜİK Başkanı Erhan Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak
Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete’de
Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete’de
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden alındı! İşte yeni Adalet Bakanı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevden alındı! İşte yeni Adalet Bakanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin oy oranının neden düşmediği soruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin oy oranının neden düşmediği soruldu