Kocaeli'de PKK/KCK'nın cezaevleri koordinasyonuna operasyon: 12 gözaltı

Son dakika İzmir'de yine deprem oldu son depremler listesi...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan FETÖ sorusu! Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısını olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu

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