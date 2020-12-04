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Alanyaspor'a koronavirüs darbesi: Kaptanın testi pozitif

Süper Lig'de zirvede bulunan Aytemiz Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'dan kötü haber... Kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun pozitif olduğu belirtildi.

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Aytemiz Alanyaspor'un 11’inci haftada deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı öncesi rutin yapılan koronavirüs testlerinde, bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.

Diğer yandan kaptan Efecan Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan kişinin kendisi olduğunu ve karantinaya girdiğini söyledi.

Karaca, “Dün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu an sağlık durumum iyi bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım" notunu düştü.

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