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Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

 ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 10 kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

 Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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