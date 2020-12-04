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DEVA Partisi lideri Ali Babacan FETÖ sorusu! Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde partisinin Kocaeli’ndeki il kongresine katılırken burada yerel medyanın sorularını cevaplayarak Sadullah Ergin’in FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

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Kocaeli’ndeki il kongresine katıldı. Kongre günü yerel medya ile de buluşan Babacan, basın mensuplarının sorularını cevaplandırarak Sadullah Ergin’in FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Kocaeli Barış Gazetesi'nde yer alan habere göre FETÖ’nün yargı içerisinde güçlendiği dönemde Adalet Bakanı olması nedeniyle DEVA Partisi’nde yer alması eleştirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le ilgili eleştirilere cevap veren Babacan, şunları kaydetti:

'Görevlendirdiği bürokratlar ya daha iyi yerlerde ya da aynı yerinde'

"Sadullah Bey 5 yıl adalet bakanlığı yaptı ve kendisi Adalet Bakanlığı’nı teslim aldığındaki kadrolara bakın bir de şimdiki kadrolara bakın.

Görevi aldığında daha önceki dönemden hazır olan kadrolar yargı sürecinde ama kendi görevlendirdiği bürokratlar ya daha iyi yerlerde ya da aynı yerinde.

Bu algı suçu tamamen başkasına yükleme refleksi. Bir başarı varsa o bir kişinin. Problemleri ise yüklenecek insanlar gerekiyor."

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