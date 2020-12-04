BIST 1.332
DOLAR 7,78
EURO 9,47
ALTIN 461,23
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Bursa'da çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca bakın ne yaptı!

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da bir apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Abone ol

Hırsızlık olayı, 1 Aralık Salı günü, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mahallesi  12. Kanarya Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı. Apartmana giren kimliği belirsiz 1 kişi, kapı önündeki ayakkabılara aldı.

Şahıs ayakkabıları elinde taşıyamayınca da bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurdu. Şüpheli, pazar arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Avukatlığı bırakmak zorunda kaldı Şanlıurfa'da şimdi bu işi yapıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika İzmir'de yine deprem oldu son depremler listesi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısını olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni yola çıkıyor
AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız
Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşıyı kendilerine yaptı mı? Trump'ın çirkin iddiasına da yanıt
ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa’nın Dağlık Karabağ tutumu tepki çekti
Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Adil Karaismailoğlu: Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak
Alanyaspor'a koronavirüs darbesi: Kaptanın testi pozitif
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor camiası Abdullah hocayı sahiplendi
Cuma mesajları yeni kısa resimli 2020 ayetli cuma sözleri
Yorumlar