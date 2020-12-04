BIST 1.332
DOLAR 7,78
EURO 9,47
ALTIN 461,23
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Son dakika İzmir'de yine deprem oldu son depremler listesi...

İZMİR'de son dakika yine bir deprem meydana geldi. Panik yaratan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Abone ol

İzmir yine sallandı...  Merkez üssü Yunanistan Samos adası olan deprem İzmir'den hissedildi. AFAD depremin şiddetini 4.0 olarak duyurdu.

AFAD'ın SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.. Açıklamada şunlar kaydedildi;

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ocak'ta memur ve emekliye yapılacak zam kendini gösterdi! İşte en düşük maaşlar... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısını olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni yola çıkıyor
AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız
Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşıyı kendilerine yaptı mı? Trump'ın çirkin iddiasına da yanıt
ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor
Ankara'da ihale çetesine operasyon! 24 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Adil Karaismailoğlu: Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak
Alanyaspor'a koronavirüs darbesi: Kaptanın testi pozitif
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor camiası Abdullah hocayı sahiplendi
Times: Pekin yönetimi Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor
Cuma mesajları yeni kısa resimli 2020 ayetli cuma sözleri
Yorumlar