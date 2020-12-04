Son dakika İzmir'de yine deprem oldu son depremler listesi...
İZMİR'de son dakika yine bir deprem meydana geldi. Panik yaratan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.Abone ol
İzmir yine sallandı... Merkez üssü Yunanistan Samos adası olan deprem İzmir'den hissedildi. AFAD depremin şiddetini 4.0 olarak duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.. Açıklamada şunlar kaydedildi;
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2020
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/jTvQSGZdMf
04.12.2020, 12:34:14 TSİ
Büyüklük: 4.0,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli