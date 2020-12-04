Avukatlığı bırakmak zorunda kaldı Şanlıurfa'da şimdi bu işi yapıyor
Avukatlık mesleğini bırakmak zorunda kalan Ebu Omar, yaşamaya başladığı Şanlıurfa'da tespih satarak geçiniyor.
Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan avukat Ebu Omar, bir yandan ekmek savaşını verirken mesleğini yapamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Deyrizor kentinde 25 yıl avukatlık mesleğini yapan Omar, yaşanan savaş nedeniyle mesleğini ve ülkesini geride bırakarak ailesiyle Şanlıurfa’ya yerleşti.
4 çocuğuna bakıyor: Küçük bir iş yerinde tespih işini sürdüren Omar, eşinin ve eğitim gören 4 çocuğunun da geçimini sağlıyor.
Suriye’deki iç savaş nedeniyle Şanlıurfa’ya sığındıkları belirten Avukat Ebu Omar, “25 yıl boyunca Suriye’de avukatlık yaptım. Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye’ye gelmek zorunda kaldım. Burada avukatlık mesleğimi yapamadım. " dedi.
Açıklamalarına devam eden, "İşsiz kaldığım dönemde tespih işine yapmaya başladım. Çocukluğumdan beri tesbihe merakım var. Elhamdülillah işlerim iyi gidiyor." ifadesinde bulundu.