BIST 1.175
DOLAR 7,92
EURO 9,29
ALTIN 481,95
YEREL

Kocaeli İzmit'te 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindeki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan bir kavşakta meydana gelen kazada; edinilen bilgilere göre, Ergün Efe idaresindeki 41 J 0160 plakalı yolcu otobüsü ile Zülfü Laçin yönetimindeki 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan otobüs, yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Devrilen direğin alt kısmındaki beton bloğun üstüne çıkan otobüs şaha kalktı.

Kazada otomobil sürücüsü Laçin ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otobüs ve hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anında yolcuların korku dolu anları kamerada

Öte yandan; meydana gelen kaza anı ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otobüs içinde yolculuk eden yolcular, hafif ticari aracın çarpması sonucu koltuklarından fırlayarak yere savruluyor. Savrulan yolcular, koltuk aralarında birbirlerinin üzerlerine düşüyor. Savrulan otobüsün durması sonrasında ise kapıyı açan sürücü, yolcuları tahliye ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam
Kocaeli'de annesini öldüren sanık: Onun düşman olduğunu düşündüm
Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor
Samsun'da çalılığa takılan tüfeği ateş alan kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği pasaportu şebekesinin başı Meclis Başkanı çıktı
Gaziantep'te jandarma 'hamileyim' yalanına kanmadı! Kadının karnından çıkanlar şok etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'in yüzünü güldüren anket sonuçları!
Yürüyüş yaparken karşısına puma çıktı! Gerilim dolu anları böyle kaydetti
Samsun'da talihsiz ölüm: Tüfeği omzuna asması canına mal oldu
Doğu Perinçek'ten Abdullah Öcalan iddiası! Devlet kısa zaman sonra Öcalan'ı çıkartacak
Karabük’te bayılma numarası yaparak para dilenen şahıs gözaltına alındı
Magnum çekiliş sonuçları 2020 kazananların isimleri 2020
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var
Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kimdir Tolga Bayar kiminle evli?