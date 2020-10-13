Kocaeli İzmit'te 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan bir kavşakta meydana gelen kazada; edinilen bilgilere göre, Ergün Efe idaresindeki 41 J 0160 plakalı yolcu otobüsü ile Zülfü Laçin yönetimindeki 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan otobüs, yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Devrilen direğin alt kısmındaki beton bloğun üstüne çıkan otobüs şaha kalktı.

Kazada otomobil sürücüsü Laçin ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otobüs ve hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anında yolcuların korku dolu anları kamerada

Öte yandan; meydana gelen kaza anı ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otobüs içinde yolculuk eden yolcular, hafif ticari aracın çarpması sonucu koltuklarından fırlayarak yere savruluyor. Savrulan yolcular, koltuk aralarında birbirlerinin üzerlerine düşüyor. Savrulan otobüsün durması sonrasında ise kapıyı açan sürücü, yolcuları tahliye ediyor.