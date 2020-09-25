Kobani operasyonu sarsıntısı! Sırrı Süreyya ve Ayhan Bilgen dahil 82 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Kobani soruşturmasından son dakika haberleri geliyor. Sırrı Süreyya Önder ve Kars Belediye Başkanı dahil çok sayıda HDP'li için gözaltı var. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada ise 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan, HDP'li yöneticiler listede.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'liler de bulunuyor. O isimlerden bazıları: HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Altan Tan, Gülfer Kaya, eski milletvekilleri Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, Ayhan Bilgen



HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı

Aksaray'da gözaltına alınan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, daha önce İstanbul'dan Mersin'e gittiği, bir süre burada kaldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı ve gece geç saatlerde de Aksaray'da bir otelde konakladığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan Önder'in, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarına el konulduğu öğrenildi. Önder'in sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bilgen için çıkarılan gözaltı ve ev arama kararına istinaden TEM ekipleri Bilgen’in evinde arama yaptı. Daha sonra Bilgen polis ekipleri nezaretinde dışarı çıkarılarak İnönü Caddesi’nde bekleyen zırhlı araca götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözlatı kararı verilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 06-07-08.10.2014 tarihlerinde ülkemiz genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organları üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde yaptıkları çağrılar üzerine; 25.09.2020 günü ilimiz merkezli 7 ilde 82 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir"

Sokağa çıkma paylaşımları dosyada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kobani olayları" soruşturmasının detayları belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kobani olayları” olarak bilinen, 6-7 Ekim 2014 yılındaki eylemlerle ilgili aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan’ın da aralarında olduğu HDP’lilerin bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler olayların “azmettiricisi” olmakla suçlanıyor. Gözaltı kararı verilen HDP’li yöneticilerin 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara neden olan sokak eylemlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla azmettirdikleri değerlendiriliyor.

DHA’nın edindiği bilgilere soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilerin, olay tarihinde, sosyal medyadan halkı sokağa çağıran paylaşımları ve açıklamaları tek tek dosyada toplandı. HDP yöneticilerinin olay tarihinde sosyal medya paylaşımlarından dosyaya giren bazı örnekler şöyle:

- “…Kobane’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya çağırıyoruz.”

- “..Yarın geç olabilir. Bugünden başlayarak daha aktif bir şekilde herkes alanlarda olmalı ve Kobane yankılanan sesi dünyaya duyurmalıdır…”

- “…Bundan böyle her yer Kobane’dir. Kobane’deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz…”

- “…Bugün, bu akşam Kürt halkının Rojova’nın, Kobane ve özgürlük kantonlarının direnişine yakın durmayanlar, yarın bizden uzak olsun…”

-”…Kobani düşerse Ankara’da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder…”

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde 'KOBANİ' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine;

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere (35) il, (96) ilçe ve (131) yerleşim yerinde, özellikle 06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada meydana gelen Terör olayları kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihleri arasında terör eylemleri sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlandığı da bildirilen açıklamada, bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise meydana gelen olaylarda işlenen suçlar da yer aldı. Buna göre, nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk Bayrağını Yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (7) suçları işlenirken 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşta yaralandı. Başlatılan soruşturmada Demirtaş ile Yüksekdağ gözaltına alınmıştı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."