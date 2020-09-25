Konya'da öğretmen çiftin 20 aylık bebeği ölmüştü! Detaylar kahretti

Olayın ardından bakıcılık yapan Bahriye Y., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kumsal Bayram'ın bakıcılığını yaptığını belirten Bahriye Y., ifadesinde, Deniz Bayram’ın kızı Kumsal'ı saat 10.00 sıralarında kendisine getirip bıraktığını söyledi. Kumsal ile balkonda kahvaltı yaptıklarını belirten Bahriye Y., ''Kahvaltıyı da balkonda yaptık. Balkonda oturduğumuz esnada ben daha önceden hazırladığım hamurla pişiye benzer bir börek yaparak üzerini çikolata ile süsledim.