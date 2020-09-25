Konya'da öğretmen çiftin 20 aylık bebeği ölmüştü! Detaylar kahretti
KONYA'nın Çumra ilçesinde evinde bakıcılığını yaptığı 20 aylık Kumsal Bayram’ın balkondan düşüp yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Bahriye Y. (46), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bahriye B.'nin ifadesinde Kumsal'ın ve benim oturduğum yerin yanında bulunan sürgülü pencerenin bir tanesi 8-10 santimetre kadar açıktı. Kumsal'ın nasıl düştüğünü tahmin edemiyorum. " dedi.
Konya'da Nuri Tömtöm İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ile kendisi gibi öğretmen olan Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nda görevli eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verirken, kızları Kumsal’ı üst kat komşuları Bahriye Y.'ye bıraktı.
Minik Kumsal, 7’nci katın balkonundan düştü. Çığlıklar üzerine dışarı çıkan Mustafa Bayram, otomobille kanlar içinde kalan kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kumsal'ın cenazesi dün gözyaşları içinde Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayın ardından bakıcılık yapan Bahriye Y., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kumsal Bayram'ın bakıcılığını yaptığını belirten Bahriye Y., ifadesinde, Deniz Bayram’ın kızı Kumsal'ı saat 10.00 sıralarında kendisine getirip bıraktığını söyledi. Kumsal ile balkonda kahvaltı yaptıklarını belirten Bahriye Y., ''Kahvaltıyı da balkonda yaptık. Balkonda oturduğumuz esnada ben daha önceden hazırladığım hamurla pişiye benzer bir börek yaparak üzerini çikolata ile süsledim.
Deniz Bayram'a mesaj atarak kapıya bırakacağım, dedim. Bu sırada Kumsal ile birlikte balkonda oturuyorduk. Kumsal'ı balkonda bulunan çıkıntı şeklindeki mermerin üstüne oturttum. Daha sonra Kumsal'ı oturduğu yerden alarak aşağıya indirdim'' dedi.