Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı sizlerle birlikte.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Milli Takım, daha sonra Andorra'yı deplasmanda 2-0'la geçti ve grubu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Şenol Güneş ve öğrencileri, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne yapacak? Gruptan çıkıp bir üst tura yükselebilecek mi? Lucescu'dan görevi devralan Şenol Güneş'in başarısının sırrı ne?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son durumlar nedir? Falcao sahalara ne zaman dönecek? Transfer gündeminde hangi isimler var?

Tüm bu gelişmeler Kırmızı Çizgi Fitbol'da ele alınacak.