HABER /  SPOR

Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı sizlerle birlikte.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Milli Takım, daha sonra Andorra'yı deplasmanda 2-0'la geçti ve grubu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Şenol Güneş ve öğrencileri, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne yapacak? Gruptan çıkıp bir üst tura yükselebilecek mi? Lucescu'dan görevi devralan Şenol Güneş'in başarısının sırrı ne?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son durumlar nedir? Falcao sahalara ne zaman dönecek? Transfer gündeminde hangi isimler var?

Tüm bu gelişmeler Kırmızı Çizgi Fitbol'da ele alınacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Değnekçilere karşı harekete geçildi! Valeler QR kodlu kimlik kartıyla çalışacak
Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! Binlerce öğrenciye burs işte başvuru şartları
Ertuğrul Sağlam Samsunspor'a imzayı attı bombayı patlattı
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilk işi belli oldu
Kızına 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunan baba serbest kaldı anne isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank-palet fabrikası yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a bir kötü haber de Lemina'dan
İstanbul'da sabah namazına 'mesai' ayarı
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri göndereceğiz dedi! Alkış tufanı koptu
Güleda Cankel cinayeti! Sevgilisi Zafer'in savcılık ifadesi : Boğazını sıktım ölmeyince...
Diyarbakır'da gri listedeki Semra Tuncer yakalandı
KYK burs ödeme takvimi 2020 ilk ödeme ne zaman hangi ayda?
Yorumlar