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Kim demiş ayıp diye! Kollarını sıvayan Ebru Polat paylaştı

Sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkarken fotoğraf paylaşan Ebru Polat, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ebru Polat, bu kez sevgilisinin ayağıyla poz verdi. Güzellik merkezinde sevgilisi Tolgahan Yıldız'ı ağırlayan Ebru Polat, kafasına bir bandana takarak kolları sıvadı. Sevgilisinin ayaklarını leğene sokan Polat, ayakları yıkarken fotoğraf çekildi. O anları Twitter hesabından paylaşan Polat, ayak yıkamanın ayıp olmadığını ifade ederek, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım." sözlerini kullandı.

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