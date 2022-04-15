AK Partili Sinan Burhan'dan Mansur Yavaş'a basın sansürü tepkisi

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisinde basının meclis çalışmalarını takibine izin verilmedi.

Konuyla ilgili bir söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Siyasi parti gruplarının kamera ve muhabirlerini içeri alın. Basın mensuplarının içeri girmesine müsaade edin. Sürekli basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Neden bu medya kuruluşlarını almıyorsunuz? Korkmayın, çekinmeyin. Tüm medya içeriye girsin. Meclisi takip etsin" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise salonun teknik özelliklerinin basının girmesine engel olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş'ın meclise gelmemesini de eleştiren Burhan, "Sayın Yavaş, ara sıra Ankara'nın meselelerinin konuşulduğu meclise gelseniz, kendinizi özletmeseniz" eleştirisinde bulunurken Belediye Başkanı Yavaş, "Sen diğer belediye başkanlarına bak. Onlar hiç gelmiyor" şeklinde cevap verdi.