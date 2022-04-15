Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söyledi! 'Kendi başarısı değil İstanbulluların başarısı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaş bugün kameralar önünde iyice açığa çıktı. İmamoğlu ile İstanbul'daki çalışmaları inceleyen Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı" dedi. Bu sözler üzerine, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu mu kıskanıyor yoksa 'haddini bil' mi demek istedi?" soruları havada uçuşmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı çalışmaları yerinde inceledikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekrem İmamoğlu ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu'nun suratının asılmasına neden olurken, akıllara da bazı soruları getirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu ile aralarında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan soğuk savaşı da gün yüzüne çıkardı.

Engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet verdiği için yürekten kutluyorum

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki cümlesi Ekrem İmamoğlunun yüzünün ekşimesine neden oldu:

Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı

"Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul’a veriliyor, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun, tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum.”

Kılıçdaroğlu kıskandı mı gözdağı mı vermek istedi?

Kılıçdaroğlu sözlerini bitirirken, Ekrem İmamoğlu'nun yüzündeki hoşnutsuz ifade kameralara yansırken, akıllara da bir çok soru geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 'kendi başarısı değil' diyerek Ekrem İmamoğlu'nu kıskandığını mı gösterdi? Yoksa Kılıçdaroğlu bu sözlerle Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeç, seni biz buraya getirdik" diye gözdağı mı vermek istedi?