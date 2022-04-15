MSB'den SOLOTÜRK'ün 11'inci yaşına özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünü, paylaştığı özel video ile kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin akrotimi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı belirtildi.

SOLOTÜRK'e özel hazırlanan videoya da yer verilen paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, SOLOTÜRK'ün gösterilerinden anlar ile eski pilotlarının görüntüleri de yer aldı.