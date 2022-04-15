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DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden bunadı deniyor Demans hastası olduğunu belgeleyen görüntü olay

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden hakkındaki 'bunadı' tartışmalarını patlatan bir görüntü çıktı. Biden kürsüden inerken elini uzatıp tokalaşmaya çalıştı. Elini uzattığı yerde ise hiç kimse yoktu. Bir süre etrafına şaşkın gözlerle bakıp nerede olduğunu ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalıştı. Biden'ın demans hastası olduğu öne sürülüyor. Demans Latince mens yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Demans ise zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Halk dilinde bunama olarak bilinir.

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer konuşma yaptığı bir üniversitedeki garip hareketleri ile sosyal medyanın dilinde. Konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrıldı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden şaşkın bir ifadeyle sahneye baktı. Daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve çalan müzik eşliğinde sahneden uzaklaştı.

DEMANS HASTASI MI? DEMANS NEDİR?

ABD Başkanı Joe Biden'ın demans hastası olduğu yönünde iddialar var. Halk dilinde 'bunama' olarak bilinen Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Demans nedir?
Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80’inden sorumludur. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık gözlenen ikinci demans türüdür.  

Kelime anlamı olarak demans, Latince mens yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Demans ise zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber demanslar, özellikle Alzheimer demansı bir anda oluşmaz, belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar ve ilerleyicidir. Bazı demanslar ise vücuttaki bir maddenin eksikliğine ya da bir maddenin ya da ilacın yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu tip demanslar genellikle ilerleyici olmaz ve geri dönüşü vardır.

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