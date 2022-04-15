ABD Başkanı Joe Biden bunadı deniyor Demans hastası olduğunu belgeleyen görüntü olay

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden hakkındaki 'bunadı' tartışmalarını patlatan bir görüntü çıktı. Biden kürsüden inerken elini uzatıp tokalaşmaya çalıştı. Elini uzattığı yerde ise hiç kimse yoktu. Bir süre etrafına şaşkın gözlerle bakıp nerede olduğunu ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalıştı. Biden'ın demans hastası olduğu öne sürülüyor. Demans Latince mens yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Demans ise zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Halk dilinde bunama olarak bilinir.

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer konuşma yaptığı bir üniversitedeki garip hareketleri ile sosyal medyanın dilinde. Konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrıldı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden şaşkın bir ifadeyle sahneye baktı. Daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve çalan müzik eşliğinde sahneden uzaklaştı.