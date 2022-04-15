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Kocaeli'de korkunç görüntü! Sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kendisini kovalayan şahıslardan kaçtığı sırada tekel bayisine sığınan gencin defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden birinin genci sıkıştırarak defalarca bıçakladığı görülüyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Ş.G. (22), kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak tekel bayisine sığındı. İş yeri sahibi şahısları engellemeye çalışsa da Ş.G., grubun içerisinde yer alan E.D. (16) tarafından bıçaklandı. Ş.G., hafif şekilde yaralanırken şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ş.G.'nin iş yerine doğru koşarken merdivenlerden yere düştüğü, korkuyla tekel bayisine girdiği, iş yeri sahibinin de şahısları uzak tutmaya çalıştığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden E.D.'nin Ş.G.'yi sıkıştırarak defalarca bıçakladığı, ardından şahısların olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.

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