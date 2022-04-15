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Antalya'da dehşet anları! Annesinin evlenmek istediği adamı pompalıyla vurdu

Anadolu Ajansı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şüpheli Alanya'da gözaltına alındı. Ağır yaralı şahsın evlilik hazırlığı yaptığı kadının oğlu tarafından vurulduğu öğrenildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde markete sığındığı esnada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Burhanettin Limoncu'nun (40) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren B.S.'yi (19) yakın takibe alan polis ekipleri otomobille kaçan zanlıyı Alanya ilçesinde yakaladı.

Limoncu'nun eşinden ayrı yaşayan Z.U. (39) ile evlilik hazırlığı yaptığı, kiraladıkları eve eşya taşırken annesi Z.U.'nun evlenmesini istemeyen oğlu B.S. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi.

B.S., Kökez Mahallesi'nde kiraladıkları eve eşya taşıyan Burhanettin Limoncu'yu pompalı tüfekle kovalamış, dükkana sığındığı sırada birkaç el ateş ederek ağır yaralamıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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