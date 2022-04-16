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Başkentte ucuzluk izdihamı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde açılışa özel indirim yapan mağazada indirimli telefon için sıraya giren yüzlerce vatandaş izdihama neden olurken adeta birbirlerini ezdiler.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Ufuktepe mahallesinde ev eşyaları ve elektronik eşya üzerine faaliyetlere başlayan mağazada izdiham yaşandı.

Açılışa özel kampanya olarak indirim yapan mağazanın önünde sahurdan beri kalabalık oluşturmaya başlayan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte ürünlere hücum etti. Piyasada hali hazırda yaklaşık 12 bin liraya satılan telefonu 9 bin liraya alabilmek için yarışan vatandaşlar, ucuz telefonu alabilmek için adeta birbirleriyle kavga ettiler.

“Sınırlı sayıdaki telefon için birbirleriyle kavga ettiler”
Mağaza, kapılarını açmasıyla beraber işyeri önünde bekleyen müşteriler içeriye akın etti. Açılışa özel sınırlı sayıda satılacak olan marka telefonu almak isteyen müşteriler, mağazaya ilk girebilmek için birbirlerini ezdiler. İzdiham yaşanan kapıda birbirlerini ezerek içeriye girebilenler, sınırlı sayıdaki telefonun sahibi olabilmek için birbirleriyle kavga ettiler.

“Bir buçuk gündür hiç uyumadım”
Sınırlı sayıdaki telefonu alabilmek için bir buçuk gündür uyumadığını belirten Feyyaz Ünalan, “Şu anda çok mutluyum. Zaten bir gün boyunca beklemiştim. Bunca emeğim boşuna gitmedi en azından onu görmüş oldum. Emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ettiler beni, en büyük hayalimdi zaten. O da bugün bana geldi, emeğim boşa gitmedi. Bir buçuk gündür hiç uyumadım, bekliyordum o da bana denk geldi. Çok mutluyum, çok seviniyorum” diye konuştu.

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