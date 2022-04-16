'Mülteci istemeyen teröristler' sahnesi Twitter'ı ayağa kaldırdı! ATV Yalnız Kurt'a tepki yağdı: İç karışıklık çıkarmayı hedefliyor

ATV'nin Yalnız Kurt isimli dizisinde son zamanlarda gittikçe büyüyen mülteci krizi ile ilgili yer alan bir sahne sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Türkiye’nin son yıllarda göç dalgalarının merkezi hâline geldi. Bu sebepten dolayı da son zamanlarda mülteci ve sığınmacı krizi günden güne büyüyor, birçok vatandaş ve yetkiliden bu konu hakkında açıklamalar geliyor. Yakın zamanda bazı ikinci el ilan sitelerinde bulunan konutlarda ‘Türk müşteriye uygun değil’ ifadelerinin yer almaya başladığını, ilanların sadece yabancıya kiralanmak için oluşturuldu.

Bunun yanı sıra dün de dev kozmetik mağaza zincirlerinden olan Watsons, bu ay için yayımladığı kataloğunda Arapça sayfalara yer vermişti. Bu durum da sosyal medyada birçok vatandaşın tepkisine yol açmış, akabinde de şirketin sayfaları kaldırmasına neden olmuştu. Ayrıca sığınmacıların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar da "Türk kadınlarının videolarının paylaşılması gibi" insanları ayağa kaldırmıştı. Şimdi ise bu konu ile ilgili bir başka durum sosyal medyada gündem oldu.



"Türkiye’de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması"

Televizyon kanalı ATV’de yayımlanan bir dizide yer alan bir sahne gündem oldu. Cuma günleri yayımlanan ve ünlü sinemacı Osman Sınav’ın arkasında bulunduğu Yalnız Kurt’un 12.bölümünde, ülkede hızla büyüyen mülteci krizi hakkında yer alan bir ifade büyük tartışma yarattı. Hasan Deniyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimleri kadrosunda bulunduran yapımda “Türkiye’de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması” ifadelerine yer verildi.



"İç karışıklık çıkarmayı hedefliyor"

Bunun ardından ATV’nin resmi Twitter hesabından da bu sahne hakkında bir paylaşım yapıldı. “Halkı mültecilere karşı kışkırtan teröristler, iç karışıklık çıkarmayı hedefliyor” ifadeleri ile birlikte paylaşılan sahne, birçok insanın tepkisini çekerek sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.



#Göçmenlerleyanyanayız

Webtekno'nun haberine göre Türkiye sorunlarını ele almak için çekildiği belirtilen dizide yer alan sahneye sert tepki gösteren vatandaşlar, ATV’nin paylaşımının altına ve #atvizlemeizlettirme gibi etiketlerle düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca #Göçmenlerleyanyanayız isimli bir etiketin de Twitter’da gündem olduğunu; ancak buradaki paylaşımların neredeyse hepsinin bu etikete tepki vermek için yapıldığını da belirtelim.