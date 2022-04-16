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MEDYA

Hande Sarıoğlu Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ti'ye aldı! Taklidi sosyal medyada olay oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan hâlâ sosyal medyanın dilinde. Son olarak spor spikeri Hande Sarıoğlu ünlü futbolcuyla dalga geçti.

Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vurdu. Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan sosyal medyanın diline bir düştü pir düştü. Spor spikeri olan ve Youtube'da da spor programı yapan, her paylaşımıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu'da Mert Hakan'ı pas geçmedi.

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