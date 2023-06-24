Kendi Düşen Ağlamaz Sinem kimdir? Selen Soyder kaç yaşında, nereli? Selen Soyder dizileri

Kendi Düşen Ağlamaz Sinem kimdir? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz başrolünde oynayan Sinem kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Sinem gerçek adı ne? Selen Soyder kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Sinem kim? Selen Soyder oynadığı diziler, Selen Soyder dizileri

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Kendi Düşen Ağlamaz Sinem kimdir?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin karakterlerinden birisi olan Sinem rolünde Selen Soyder'i izleyeceğiz. Selen Soyder, Kendi Düşen Ağlamaz Sinem rolünü oynuyor.

Kendi Düşen Ağlamaz Sinem Karakteri kimdir?

TRT 1'nin yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz karakterleri arasında Sinem çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Kendi Düşen Ağlamaz Sinem rolünde Selen Soyder karşımıza çıkacak. Selen Soyder boyu ve kilosu ve oynadığı diziler çok merak ediliyor. Yakından bakalım:

Selen Soyder kaç yaşında?

Güzel oyuncu Selen Soyder 36 yaşında. Oyuncu Selen Soyder 1986 yılında İzmir'de doğdu. Dizide Sinem karakterine hayat verecek olan Selen Soyder İzmir Alsancak'ta doğdu. Yanya (Yunanistan) göçmeni bir aileden geliyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitiren Selen Soyder İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.

2006 yılında Miss model of Turkey yarışmasını kazanan Selen Soyder aynı yıl Miss Bikini of Universe yarışmasında dünya 1. oldu. 2007 yılında Star Tv'nin düzenlediği Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi.

Güzel oyuncu 2015 yılında Oren Fransez ile evlendi. Çift Ağustos 2022'de boşandılar.

Selen Soyder kaç evlilik yaptı?

2011 yılnıda Ulaş İnaç'la evlenen Selen Soyder ertesi yıl eşinden ayrıldı. Daha sonra 2015 yılında Oren Fransez ile evlendi. Geçtiğimiz yıl boşandılar. 1.78 boyundaki güzel oyuncu 54 kilodur.

Selen Soyder hangi dizilerde oynadı?

Star TV'de haber sunarken Fox TV'nin Yer Gök Aşk dizisine katılan Selen Soyder Lale Devri, Reaksiyon, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol almıştır.

2010-2012 Yer Gök Aşk / Toprak Karagül

2011-2014 Lale Devri

2014 Reaksiyon / Zeynep

2016 Hangimiz Sevmedik/ Itır Yeşil

2023 Kendi Düşen Ağlamaz / Sinem Devran

Selen Soyder sosyal medya hesapları

İnstagram: @selensoyder.resmi