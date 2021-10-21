Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim son tarih demişti! Merkez kararı öncesi yeniden uyarı: Bugün karar alırken...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta bürokratlara tehdit olarak yorumlanan bir uyarıda bulunmuş son Fatih olarak 18 Ekim'i işaret etmişti. Kılıçdaroğlu bugün Merkez Bankası kararı öncesi bürokratları hedef alan bir açıklama yayınladı.

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Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu karar alması beklenen Merkez Bankası bürokratlrınaa seslenerek şunları söyledi: "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz cumartesi yaptığı açıklamada bürokratlara seslenirken "18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal işlerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir aldım diyerek bu kirli işlerden sıyrılmazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun." ifadelerini kullanmıştı.