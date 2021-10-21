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Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek

Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı birer ilave sefer düzenlenecek. 

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 TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Genel Müdürlük tarafından cuma, cumartesi ve pazar günleri, artan yolcu talebi doğrultusunda ilave YHT'ler işletilecek.

Açılışından bu yana 59 milyon yolcunun kullandığı YHT'lerde günlük ortalama 10 bin yolcu taşınırken, bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul arasında seyahat ediyor.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında günlük toplam 40 sefer yapılıyor ve özellikle hafta sonlarında seyahat talepleri düzenli artıyor.

Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi konulacak. Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.

İlave sefer saatleri

İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat 15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşacak.

Öte yandan 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT'ler işletilecek.

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