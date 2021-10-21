Migros yeni şirket kuruyor! 10 milyon TL semayeli olacak

Migros, çevrimiçi perakendecilik hizmetleri için 10 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kuruyor.

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Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada online perakendecilik için şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak 10 milyon TL kuruluş sermayeli yeni bir şirket kuracaklarını açıkladı.

Bloomberght'de yer alan habere göre Migros KAP'a yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir." dedi.