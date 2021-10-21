BIST 1.435
DOLAR 9,27
EURO 10,80
ALTIN 530,98
HABER /  POLİTİKA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarına eleştiri! 'Şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor!'

Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarına eleştiri! 'Şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor!'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 2016 yılında Rize’de çay topladıkları fotoğrafla ilgili gündem olacak açıklamalar geldi. "Yargıç öyle herkesle düşüp kalkamaz. Birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat eder" diyen Çiçek, "Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” dedi.

Abone ol

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 2016 yılında Rize’de Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının çay toplamasına yıllar sonra olay gönderme. Çiçek, "Yargıçlık, savcılık mesleğini seçen kişi, hayatının kısıtlanmasını da kabul etmiş demektir. Öyle herkesle düşüp kalkamaz, birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat etmelidir. Hal kağıdı bunun içindi. Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” dedi.

Hukuk fakültelerini belki 6, hatta 7 yıla çıkarmak lazım

Cemil Çiçek, Karar yazarı İsmet Berkan'a, "Yargı bağımsızlığı güzel bir slogan ama yargıç kalitesi olmadan içi boş bir laf. Belki 6, hatta 7 yıla çıkarmak lazım hukuk fakültelerini. Eskiden hal kağıdı vardı. Yargıç ve savcılar için müfettişler onların özel hayatlarına, ilişkilerine vs de bakarak kanaat notu verirdi. Bu uygulama kuşkusuz subjektifti, kişisel garezler veya siyasi saikler bu raporlarda ciddi rol oynuyordu ama biz uygulamayı düzeltmek yerine onu toptan kaldırdık." değerlendirmesini yaptı. 

Yargıç öyle herkesle düşüp kalkmaz...

Çiçek, "Yargıçlık, savcılık mesleğini seçen kişi, hayatının kısıtlanmasını da kabul etmiş demektir. Öyle herkesle düşüp kalkamaz, birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat etmelidir. Hal kağıdı bunun içindi. Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” diye konuştu. Berkan yazısında şu ifadeleri kullandı: 

Avukatlıktan gelen yargıçların tecrübesi ve bilgisi eksik

"... 15 Temmuz sonrası Türk yargısının yaşadığı FETÖ felaketi sonrası yapılan kaçınılmaz atamalar var. “Bir sürü arkadaş avukatlıktan geldi, tecrübesi ve bilgisi eksik” diyor. Çiçek açıkça söylemiyor ama belli ki bu atamalarda siyasetin ve siyasi yakınlığın rol oynamış olmasından, yargıdaki cemaatleşmeden çok da memnun değil.

Torpilin ve siyasi etkinin atamalardaki rolünü azaltmak için...

Çiçek’e göre, yargı hizmetlerini aksatmadan, çağın teknolojik imkanlarıyla yargıç ve savcıları meslek içi eğitime almak, bu eğitimde elde edilecek başarıyı atamalarda bir kıstas haline getirmek mümkün.

Bir de, yargıç ve savcı atamalarında bir puanlama sisteminden söz ediyor Çiçek. “Torpilin, siyasi etkinin atamalarda oynadığı rolü azaltmak için bir objektif puanlama sistemi kurulmalı” diyor.

Çiçek’in başka eleştirileri ve önerileri de var ama meselenin özü bu: Yargıçlarımızın ve savcılarımızın kalitesini arttırmadığımız, onları hukuk bilimiyle donatmadığımız sürece, yargıçlarımız bilimle yükselip kendi fikri bağımsızlıklarını oluşturmadıkları sürece bizim için bağımsız yargı bir hayal."

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarda korkulan oluyor! Yoğun bakımda çocuk ölümleri iki katına çıktı
Çocuklarda korkulan oluyor! Yoğun bakımda çocuk ölümleri iki katına çıktı
Kartlı ödemeler yüzde 50 arttı! 159 milyar TL’ye ulaştı
Kartlı ödemeler yüzde 50 arttı! 159 milyar TL’ye ulaştı
Tokat'ta yaşlı adam yaylada kanlar içinde bulundu! Defalarca bıçaklanmış
Tokat'ta yaşlı adam yaylada kanlar içinde bulundu! Defalarca bıçaklanmış
Mehmet Barlas'tan kaos uyarısı! 'Arifesindeyiz' dedi problemli günleri saydı
Mehmet Barlas'tan kaos uyarısı! 'Arifesindeyiz' dedi problemli günleri saydı
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü
İklim değişikliği 3 yeni salgını da patlatabilir! Koronavirüsle bitmeyecek
İklim değişikliği 3 yeni salgını da patlatabilir! Koronavirüsle bitmeyecek
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Erkan Özerman kimdir yaşı kaç Best Model kurucusu çocuğu var mı?
Erkan Özerman kimdir yaşı kaç Best Model kurucusu çocuğu var mı?
Bülent Arınç'tan Şamil Tayyar'a zehir zemberek cevap! 'Omurgasızlar', 'bukalemunlar', 'satılıklar'...
Bülent Arınç'tan Şamil Tayyar'a zehir zemberek cevap! 'Omurgasızlar', 'bukalemunlar', 'satılıklar'...
Özdemir Bayraktar'ın cenazesindeki pankart! Dünürlüğü için bakın ne demiş?
Özdemir Bayraktar'ın cenazesindeki pankart! Dünürlüğü için bakın ne demiş?