Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarına eleştiri! 'Şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor!'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 2016 yılında Rize’de çay topladıkları fotoğrafla ilgili gündem olacak açıklamalar geldi. "Yargıç öyle herkesle düşüp kalkamaz. Birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat eder" diyen Çiçek, "Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” dedi.

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TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 2016 yılında Rize’de Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının çay toplamasına yıllar sonra olay gönderme. Çiçek, "Yargıçlık, savcılık mesleğini seçen kişi, hayatının kısıtlanmasını da kabul etmiş demektir. Öyle herkesle düşüp kalkamaz, birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat etmelidir. Hal kağıdı bunun içindi. Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” dedi.

Hukuk fakültelerini belki 6, hatta 7 yıla çıkarmak lazım

Cemil Çiçek, Karar yazarı İsmet Berkan'a, "Yargı bağımsızlığı güzel bir slogan ama yargıç kalitesi olmadan içi boş bir laf. Belki 6, hatta 7 yıla çıkarmak lazım hukuk fakültelerini. Eskiden hal kağıdı vardı. Yargıç ve savcılar için müfettişler onların özel hayatlarına, ilişkilerine vs de bakarak kanaat notu verirdi. Bu uygulama kuşkusuz subjektifti, kişisel garezler veya siyasi saikler bu raporlarda ciddi rol oynuyordu ama biz uygulamayı düzeltmek yerine onu toptan kaldırdık." değerlendirmesini yaptı.

Yargıç öyle herkesle düşüp kalkmaz...

Çiçek, "Yargıçlık, savcılık mesleğini seçen kişi, hayatının kısıtlanmasını da kabul etmiş demektir. Öyle herkesle düşüp kalkamaz, birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat etmelidir. Hal kağıdı bunun içindi. Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar” diye konuştu. Berkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Avukatlıktan gelen yargıçların tecrübesi ve bilgisi eksik

"... 15 Temmuz sonrası Türk yargısının yaşadığı FETÖ felaketi sonrası yapılan kaçınılmaz atamalar var. “Bir sürü arkadaş avukatlıktan geldi, tecrübesi ve bilgisi eksik” diyor. Çiçek açıkça söylemiyor ama belli ki bu atamalarda siyasetin ve siyasi yakınlığın rol oynamış olmasından, yargıdaki cemaatleşmeden çok da memnun değil.

Torpilin ve siyasi etkinin atamalardaki rolünü azaltmak için...

Çiçek’e göre, yargı hizmetlerini aksatmadan, çağın teknolojik imkanlarıyla yargıç ve savcıları meslek içi eğitime almak, bu eğitimde elde edilecek başarıyı atamalarda bir kıstas haline getirmek mümkün.

Bir de, yargıç ve savcı atamalarında bir puanlama sisteminden söz ediyor Çiçek. “Torpilin, siyasi etkinin atamalarda oynadığı rolü azaltmak için bir objektif puanlama sistemi kurulmalı” diyor.

Çiçek’in başka eleştirileri ve önerileri de var ama meselenin özü bu: Yargıçlarımızın ve savcılarımızın kalitesini arttırmadığımız, onları hukuk bilimiyle donatmadığımız sürece, yargıçlarımız bilimle yükselip kendi fikri bağımsızlıklarını oluşturmadıkları sürece bizim için bağımsız yargı bir hayal."