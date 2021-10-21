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Halil Falyalı kimdir hastalığı nedir ne oldu? Halil Falyalı Kıbrıs'taki oteli nerede?

Halil Falyalı kimdir hastalığı nedir ne oldu? Halil Falyalı Kıbrıs'taki oteli nerede?

KKTC’de ‘bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen Halil Falyalı’nın, dün fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halil Falyalı’nın kalp rahatsızlığı olduğu iddia edildi. İşte Halil Falyalı hakkında son bilgiler…

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı videolarda Halil Falyalı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2016 yılından beri ABD'de uluslararası kara para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranmakta olan Halil Falyalı, geçtiğimiz günlerde hakkındaki ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları nedeniyle 70 gün süreyle hükümsüz tutuklu cezaevine konulmuştu.

KKTC’de ‘bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen ve hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları nedeniyle 70 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak yargılanma kararı bulunan Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Detay Kıbrıs'ın haberine göre; Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavisine başlanan Halil Falyalı’nın tetkiklerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Peker ne demişti: Falyalı'nın adı organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarda geçmişti.

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