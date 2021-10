Erkan Özerman gençliği nasıldı evli mi eşi var mı?

Magazin basınında günlerdir konuşulan Erkan Özerman hakkındaki taciz ve masaj iddiaları gündem oldu. 84 yaşında olan ve best Model organizatörü olan Erkan Özerman'ın hayatı da merak edildi. İstanbul doğumlu olan Erkan Özerman hiç evlenmedi ve bilinen bir çocuğu yok. Peki Erkan Özerman gençliği nasıldı?

Magazin programı 2. Sayfa'da başlayan ve her geçen hakkındaki iddialar giderek artan ve skandal boyutuna ulaşan ünlü organizatör Best Model'in kurucusu Erkan Özerman Türkiye'nin gündeminde. Yarışmaya katılan adayları odasına çağırarak taciz ettiği, hatta kendisine masaj yapmayanlara sen finalde görürsün diye tehdit ettiği iddia edilen Erkan Özerman'ın hayatı merak konusu oldu. Yurtdışında da birçok başarı ve ödülü olan Erkan Özerman aslen İstanbul doğumlu ve 84 yaşında. Hiç evlenmeyen Erkan Özerman'ın bilinen bir çocuğu da yoktur. Peki çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenli yapan Erkan Özerman'ın gençliği nasıldı?

Olaylar nasıl başladı: Best Model finalistlerinden olan Elmas Yıldız ve Barış Aslan'dı. Organizasyonda görevli bir kişi bize mesaj attı: ‘Erkan Özarman’a masaj yapmak isteyen var mı?’ diye… Ahlaksız teklifi kabul etmeyince, dereceye bile giremedik” diyen Elmas Yıldız'ın anlattıklarını erkek yarışmacı Barış Aslan doğruladı. Barış Arslan ise Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru diyerek ağızları açık bıraktı.

Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün’ dendiğini ileri sürdü.

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu.Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede. "

Erkan Özerman kimdir: Erkan Özerman, (d. 4 Kasım 1938, İstanbul), Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.