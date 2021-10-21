BIST 1.433
DOLAR 9,27
EURO 10,81
ALTIN 530,74
HABER /  DÜNYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

 RUSYA'da hapishane içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı.

Abone ol

Rusya'nın İvanovo Bölgesi'ndeki 4 Numaralı Hapishane’de gardiyanlar tarafından bir kedi boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşırken yakalandı. 

Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kedi gardiyanların elinden kaçtı
Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı.

İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Engincan Ural sevgilisi var mı kaç yaşında ne iş yapıyor?
Engincan Ural sevgilisi var mı kaç yaşında ne iş yapıyor?
Gözler bugün Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Gözler bugün Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Koronavirüse karşı bir ilaç müjdesi daha geldi: Antikor kokteyli! Hastalanmadan yapınca aşıdan uzun koruma sağlıyor!
Koronavirüse karşı bir ilaç müjdesi daha geldi: Antikor kokteyli! Hastalanmadan yapınca aşıdan uzun koruma sağlıyor!
Şanlıurfa'da kan donduran olay! 'Oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor'
Şanlıurfa'da kan donduran olay! 'Oğlumu iple bağlayıp işkence ediyor'
Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Sony oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak
Sony oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak
Otopark yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayınlandı! Bölge otoparkları hizmet verecek
Otopark yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayınlandı! Bölge otoparkları hizmet verecek
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğu da Millet İttifakı'na katılıyor! ‘Cumhur tek, Millet birlik’
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğu da Millet İttifakı'na katılıyor! ‘Cumhur tek, Millet birlik’
PTT yurt dışı gönderiminde anlık kura geçti yüzde 300'e varan zam!
PTT yurt dışı gönderiminde anlık kura geçti yüzde 300'e varan zam!
Avustralya’da büyük süpermarket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Avustralya’da büyük süpermarket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi