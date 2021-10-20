Engincan Ural kaç yaşında ne iş yapıyor 2 kadınla yakalandı

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu olan Engincan Ural, geçtiğimiz gece İstanbul'daki bir otele iki kadınla girerken yakalandı. Kameraları görünce kaçan Engincan Ural'ın yanındaki kadınlar da muhaberleri tehdit etti. Peki Engincan Ural kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Emirgan’da bulunan bir mekan çıkışından sonra Taksim’de bulunan bir Otele iki kadınla giriş yaparken görüntüledi. Kameraları görünce bir anda panik olan Engincan hızla mal kabulden otele giriş yaptı. Basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynayan Sibelcan’ın oğlu yanındaki iki kadın ile görüntü vermekten kaçındı. Yanındaki kadınlar arabada saklanmaya çalıştıktan sonra basın mensuplarına tehditler savurdu.

Engincan’ın yakın arkadaşları olduğunu belirten görüntülerdeki kadın “Mekan çıkışı çok içtik sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!” şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

Engincan Ural kimdir: 27 Ocak 1992'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Yugoslavya göçmenidir. Eğitim hayatını İngiltere Londra ve Amerika Miami'de tamamlamıştır. Pop müzik şarkıcısı. Şarkıcı Sibel Can ile şarkıcı Hakan Ural'ın oğludur. İsmi medyada hem Engincan hem Engin Can olarak geçiyor. Engincan Ural, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.Melisa isminde bir kız kardeşi vardır. İstanbul, Miami ve Londra üçgeni arasında yaşayan Engincan Ural, instagram'dan sık sık paylaşımlar yapmaktadır.