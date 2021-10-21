Gözler bugün Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankasını'nın açıklayacağı karar öncesinde ekonomistlerin genel tahminleri, yüzde 18 olan politika faizinde indirime gidileceği yönünde...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Para Politikası Kurulu'nun bazı üyelerini görevden alması nedeniyle TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 21 kurumdan 10'u politika faizinin yüzde 17.5'e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

Bloomberge indirim beklentisinde

Bloomberg anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı. 17 kurumla gerçekleştirilen ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Foreks indirim beklentisinde

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 6'sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 9'u 50 baz puan, 5'i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.

HSBC'den indirim tahmini

HSBC Portföy Yönetimi Başekonomisti İbrahim Aksoy da TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. HSBC Portföy yatırım bülteninde, "100 baz puanlık bir faiz indiriminin TL'de önemli oranda fiyatlanmış olması nedeniyle de yarın Merkez Bankası'nın faizi indirmesini bekliyoruz. Sonraki aylarda enflasyonda faiz indirimlerine alan açacak önemli bir düşüş görülmeyecek olması da bankanın Ekim'de durmayabileceğine ve faiz indirimine devam edebileceğine işaret ediyor"ifadeleri kullanıldı.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.