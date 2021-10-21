Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandığını duyurdu! O gecede İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz gibi pek çok isim vardı

Gazeteci İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Diyarbakır'da Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu olmuştu. Ertuğrul Özkök o geceden sonra koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır Keçi Burcu’nda açtığı “Hafıza Odası” sergisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla açılmış akşam Kardeş Türküler konserinde İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya gibi isimlerin de olduğu halay görüntüleri çok konuşulmuştu.

Halay görüntüsüyle eleştirilere konu olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır ziyaretinin ardından Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz ile halay çekmesiyle gündeme gelen Özkök, "Acaba halay çekerken mi yakaladı derseniz, daha önce kapmış da olabilirim" dedi.

Özkök, "Cüneyt Özdemir dedi ya... 'Bu kadar kötü halay çeken birini polis tutuklamalı...' Polise gerek kalmadı, COVID-19 kelepçeledi. İlk işaret bir hapşırıkla başladı. Hafif bir burun çekme... Hepsi o kadar... Diyarbakır’dan döner dönmez bir test yaptırdım. COVID-19 pozitif çıktı... Yani Covid’im...

Durumum şu: Ateş 38.6-38.8 arası gidip geliyor. Burnumun akması durdu. Herhangi bir ağrım, halsizliğim yok. Koku alma duygum yerinde... Arkamda ise şu var: İki Sinovac aşısı... İki BioNTech aşısı... Ancak ikinci aşıyı bir hafta önce yaptırmıştım. Diyeceğim... İki aşı yaptırsanız da maskenizi çıkarmayın. Ben Diyarbakır’da maskeyle dolaştım. Fotoğraf çektirirken bile maskemi çıkarmadım. Acaba halay çekerken mi yakaladı derseniz, daha önce kapmış da olabilirim." ifadelerini kullandı.

Özkök ayrıca kendisine gelen eleştirilere de, "Bu ülkeye huzur ve barış gelinceye kadar zeybek oynamaya, horon tepmeye, vals yapmaya... Ve özellikle de halay çekmeye devam edeceğim. Çünkü savaşmak için elimde nefret silahım yok..." sözleriyle yanıt verdi.