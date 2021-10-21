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Havalar soğudu satışlar arttı! Fiyatı 150 TL'ye çıktı

Havalar soğudu satışlar arttı! Fiyatı 150 TL'ye çıktı

Bursa'da havaların soğuması ile birlikte mest satışları hızlandı.

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Abdest alırken ayakları yıkamak yerine üzerine yaş el ile bir kere mesh edilen, 'mest' isimli su geçirmez ayakkabılar, bilhassa kış aylarında büyük rağbet görüyor. Bursa'da Ulucami yakınında hac malzemeleri dükkânı işleten İsa Odabaşı, mestlere havaların soğumasıyla birlikte büyük talep olduğunu söyledi. İsa Odabaşı, mestlerin deri, termal, içi kürklü gibi çeşitleri olduğunu bildirdi.

Odabaşı, abdest almakta büyük kolaylık sağlayan mestleri özellikle kış aylarında yaşlıların kullandığını, mest fiyatlarının 30 liradan başlayıp kalitesine göre 150 liraya kadar çıktığını anlattı. İsa Odabaşı, hakiki deriden yapılan ve ayakkabı içine çorap gibi rahatlıkla giyilebilen mestlerin sağlam olduğunu ve senelerce dayandığını kaydetti.


Mest nedir ve nasıl kullanılır
Mestlerin nasıl kullanılacağı hakkında dinimizislam.com sitesinde şu bilgiler veriliyor: ''Mest, ayağın yıkaması farz olan yerini örten su geçirmez ayakkabı demektir. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine, hiç özür ve zaruret olmasa bile, yaş el ile bir kere mest üzerine mesh edilmesi, erkek için de, kadın için de caizdir. Ayağın üç parmağı sığacak kadar yırtığı bulunan bir mest üzerine mesh etmek caiz değildir. Mest üzerine mesh müddeti mukîm olan için 24 saattir. Misafir için ise üç gün üç gece, yani 72 saattir. Mestin bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır.''

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