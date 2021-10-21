BIST 1.435
DOLAR 9,27
EURO 10,80
ALTIN 530,98
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

CEZAYİR'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Abone ol

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Ekim'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 23 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuumhurbaşkanı Erdoğan 2021 sonu büyüme hedefini açıkladı
Cuumhurbaşkanı Erdoğan 2021 sonu büyüme hedefini açıkladı
Donald Trump'ın internet sitesini hackleyen Türk ortaya çıktı! Can Cebeci bakın neden yapmış
Donald Trump'ın internet sitesini hackleyen Türk ortaya çıktı! Can Cebeci bakın neden yapmış
Havalar soğudu satışlar arttı! Fiyatı 150 TL'ye çıktı
Havalar soğudu satışlar arttı! Fiyatı 150 TL'ye çıktı
AK Parti'den TÜSİAD'a yanıt: Demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler
AK Parti'den TÜSİAD'a yanıt: Demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler
Bursa'da 42 yıldır bu kaldırımdan ayılmadı Yusuf Usta hem doyuruyor hem kazanıyor
Bursa'da 42 yıldır bu kaldırımdan ayılmadı Yusuf Usta hem doyuruyor hem kazanıyor
Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarına eleştiri! 'Şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor!'
Cemil Çiçek'ten yüksek yargı başkanlarına eleştiri! 'Şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor!'
Çocuklarda korkulan oluyor! Yoğun bakımda çocuk ölümleri iki katına çıktı
Çocuklarda korkulan oluyor! Yoğun bakımda çocuk ölümleri iki katına çıktı
Kartlı ödemeler yüzde 50 arttı! 159 milyar TL’ye ulaştı
Kartlı ödemeler yüzde 50 arttı! 159 milyar TL’ye ulaştı
Halil Falyalı kimdir hastalığı nedir ne oldu? Halil Falyalı Kıbrıs'taki oteli nerede?
Halil Falyalı kimdir hastalığı nedir ne oldu? Halil Falyalı Kıbrıs'taki oteli nerede?
Tokat'ta yaşlı adam yaylada kanlar içinde bulundu! Defalarca bıçaklanmış
Tokat'ta yaşlı adam yaylada kanlar içinde bulundu! Defalarca bıçaklanmış