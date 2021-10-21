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Donald Trump'ın internet sitesini hackleyen Türk ortaya çıktı! Can Cebeci bakın neden yapmış

Donald Trump'ın internet sitesini hackleyen Türk ortaya çıktı! Can Cebeci bakın neden yapmış

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın internet sitesini hackleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hackerin 19 yaşındaki Can Cebeci olduğu ortaya çıktı.

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Donald Trump'ın internet sitesini hackleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu bir video koyan kişinin 19 yaşındaki Can Cebeci olduğu ortaya çıktı.

Cebeci eylemi neden yaptığını ise "Ne MİT elemanıyız ne de polis ekipleriyle çalışıyoruz. Erdoğan gönülden sevdiğimiz bir liderimiz" ifadeleriyle açıkladı.

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