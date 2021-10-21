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Tüketci güven endeksi 3 puan geriledi

Tüketci güven endeksi 3 puan geriledi

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı; eylül ayında 79,7 olan endeks, ekim ayında 76,8 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 60,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 62,6 iken, ekim ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 60,7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,0 iken, ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,3 iken, ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 97,7 iken, ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.

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