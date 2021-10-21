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Eskişehir'de içinde çocuklar varken servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasında silahlı kavga! 1 kişi vuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de içinde çocuklar varken servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasında silahlı kavga! 1 kişi vuruldu

Eskişehir'de okul önünde bir servis şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. İçinde çocukların olmasına aldırmayan şoför servis şoförüne ateş açınca bir kişi vuruldu.

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Eskişehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada, yoldan geçen bir kadın silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Baysal Sokağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen servis aracı ile otomobil, yol ortasında durdu.

İçinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü arasında "yol vermeme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.

Otomobildeki bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu yoldan geçen Elvan C. (36) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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