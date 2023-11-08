Kars'ta yüksek kesimlerde yılkı atları görüntülendi

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte yılkı atlarının da yem bulma mücadelesi başladı. Köylerin arazilerine kadar gelen yılkı atları kameralara yansıdı.

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Kars’ta havaların soğuması yaban hayatını da olumsuz etkilemeye başladı. Kars'ta yüksek kesimlerde gözlerden uzak yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalara indi.



Özellikle Benliahmet istasyonu sınırlarına kadar gelen yılkı atları Kars Çayı’nın etrafında sürüler halinde gezerek karınlarını doyurdu. Köylülere ait atların arasına karışan yılkı atları karınlarını doyurdu. Kars Çayı’ndan su ihtiyacını da karşılayan yılkı atları daha sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu.