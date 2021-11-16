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Karaman'da genç kadın buluştuğu adamı bacağından vurup kaçtı

Karaman'da genç kadın buluştuğu adamı bacağından vurup kaçtı

KARAMAN'da bir kadının silahla vurarak yaraladığı adam, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, konuşmak için 714 Sokak’ta buluşan İsmail Ö. (31) ile Cansu K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cansu K. yanında bulunan tabancayla İsmail Ö’yü bacağından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki İsmail Ö’nün aracında incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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