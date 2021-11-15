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Devlet Bahçeli'den teşkilatlara talimat!

Devlet Bahçeli'den teşkilatlara talimat!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin'de kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme için teşkilatlara talimat verdi. Minik kızın bulunması için güvenlik güçleriyle birlikte MHP teşkilatı da aramalara katılıyor.

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MERSİN’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarına Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları da harekete geçti.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken MHP teşkilatları Müslüme’nin arama çalışmalarına katkı sunmak için harekete geçti.

Bahçeli'den talimat

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin’de bulunan MHP teşkilatlarının, bölge halkı ve görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları ile teyakkuza geçildiğini belirtti.

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