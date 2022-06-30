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Karabük'te feci kaza karı koca hayatını kaybetti yaralanan kişi valinin oğlu çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te feci kaza karı koca hayatını kaybetti yaralanan kişi valinin oğlu çıktı

KARABÜK’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün ise Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi

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Kaza Safranbolu - Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana geldi. Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken Bulak’tan Karabük’e seyreden Salih Portakal (71) idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarıya savrulan sürücü Salih ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya karışan sürücünün Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi.

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